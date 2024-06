ULTIM’ORA – Cambiano i termini per Martinez all’Inter

Sembrava essere in una fase di stallo, ma la trattativa per portare Josep Martinez all’Inter sembra pronta a ripartire verso la chiusura, con il trasferimento in nerazzurro dell’estremo portiere del Genoa. Nelle ultime ore, infatti, sembrano essere cambiati i termini per l’accordo finale.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione verrà definita a breve, ma senza l’utilizzo di contropartite tecniche. Niente Oristanio, dunque, la cui nuova destinazione dovrà essere deciso nelle prossime settimane