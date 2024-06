Finalmente ci siamo, una nuova stagione è alle porte e come sempre intorno all‘Inter c’è grande attesa da parte dei tifosi. I nerazzurri saranno chiamati innanzitutto a difendere il titolo di Campioni d’Italia dopo lo Scudetto della seconda stella conquistato grazie alla vittoria dell’ultima Serie A. Ma non solo, perché la squadra di Inzaghi sarà presente come ogni anno su più fronti: dalla nuova Champions League alla Coppa Italia, passando per la Supercoppa Italiana di gennaio al Mondiale per Club di giugno. Come riuscire a seguire tutte le partite dell’Inter? Ecco la nostra guida definitiva su abbonamenti e costi.

Per prima cosa va precisato che il costo medio degli abbonamenti ha subito un rincaro rispetto alla scorsa stagione. Nonostante ciò, vi sono delle soluzioni e combinazioni che potranno permettere ai consumatori di risparmiare sul costo finale. Va infine sottolineato che alcune delle offerte nelle prossime settimane potrebbero essere sostituite da altre con tariffe diverse.

Dove guardare le partite

Ecco la tabella che riepiloga quali piattaforme tra Sky, DAZN, Now TV, Infinity+, Prime Video e gli altri trasmetteranno le varie partite (Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e non solo):

Prezzi degli abbonamenti

Come accennato, da quest’anno ci sono delle novità anche sui prezzi dei singoli abbonamenti. Riportiamo qui di seguito alcune delle offerte attualmente disponibili, mentre per il tariffario completo vi rimandiamo al nostro file GRATUITO:

Sky calcio + Sky TV: 14,90€ al mese

Sky Sport + Sky TV: 24,90€ al mese

Sky Sport+ Calcio + Sky TV: 32,90€ al mese

Infinity+: 7,99€ al mese

Amazon Prime Video: 4,99€ al mese

DAZN Standard: 40,99€ al mese

DAZN Plus: 59,99€ al mese

Soluzioni per risparmiare

Ci sono diverse soluzioni per combinare i vari abbonamenti in modo da riuscire a seguire tutte le partite dell’Inter, provando anche a risparmiare dove possibile. Noi di Passione Inter ne abbiamo elaborate 6 (+1 un po’ particolare), che potete consultare scaricando il nostro FILE GRATIS QUI, dove trovate tutte le informazioni elencate sopra su abbonamenti e costi.