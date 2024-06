Tra i vari profili che l’Inter sta monitorando in ottica di mercato, ci sono sicuramente anche degli esterni destri, visto il futuro di Denzel Dumfries ancora tutto da decidere. Tra i vari nomi sul taccuino nerazzurro c’è anche quello di Emil Holm.

L’esterno dello Spezia, però, non vestira la maglia interista. Infatti, come riportato da Fabrizio Romano, il Bologna è a un passo da chiudere l’operazione per il suo trasferimento definitivo. Gli emiliani pagheranno 7 milioni di euro.