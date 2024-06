Tra poche settimane prenderà ufficialmente il via la nuova stagione dell’Inter 2024/25. A metà luglio è atteso il raduno ad Appiano Gentile della squadra Campione d’Italia che, almeno durante i primi giorni, sarà orfana dei tanti Nazionali in giro per il mondo per via degli impegni tra Europeo e Coppa America. Per quanto riguarda le date ufficiali, la Serie A avrà inizio nel weekend del 17-18 agosto. Da stabilire quello che sarà il primo avversario della formazione di Simone Inzaghi in attesa del sorteggio da cui nascerà il prossimo campionato, previsto presumibilmente per inizio luglio.

Una stagione che sarà particolarmente lunga per l’Inter, impegnata come sempre su più fronti: Serie A, Champions League in un formato allargato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e – salvo ulteriori colpi di scena – Mondiale per Club. Come riuscire a seguire tutte le partite dell’Inter? Ecco la nostra guida definitiva su abbonamenti e costi.

Come già avvenuto un anno fa, va subito precisato che anche per la prossima stagione vi sarà un nuovo rincaro dei prezzi. Nonostante ciò, abbiamo individuato delle soluzioni e combinazioni che permetteranno ai consumatori di risparmiare. Attenzione, però, perché alcune offerte proposte potrebbero scadere da qui a poche settimane ed essere rimpiazzate da altre con tariffe più alte.

Dove guardare le partite

Ecco la tabella che riepiloga quali piattaforme tra Sky, DAZN, Now TV, Infinity+, Prime Video e gli altri trasmetteranno le varie partite (Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e non solo):

Soluzioni per risparmiare

Ci sono diverse soluzioni per combinare i vari abbonamenti in modo da riuscire a seguire tutte le partite dell’Inter, provando anche a risparmiare dove possibile.

Al momento, la soluzione più economica con le offerte attualmente in vigore è così composta:

Abbonamento a DAZN Standard annuale pagato in unica soluzione (359€ una tantum, ovvero 29,92€ al mese);

Abbonamento a Amazon Prime Video annuale pagato in unica soluzione (49,90€, ovvero 4,19€ al mese);

Abbonamento mensile a Now TV (14,99€ al mese).

In questo modo hai tutte le partite dell’Inter spendendo meno di 50€ al mese. E se sei studente, puoi risparmiare ulteriormente sull’abbonamento Amazon.

Noi di Passione Inter abbiamo elaborato un totale di 6 combinazioni (+1 un po’ particolare), che potete consultare scaricando il nostro FILE GRATIS QUI, dove trovate tutte le informazioni elencate sopra su abbonamenti e costi.