Futuro Agoumé, Damiani in sede: “Non resta all’Inter”

Oscar Damiani, intermediario con l’Inter quanto riguarda Lucien Agoumé si è presentato nella sede dell’Inter per discutere il futuro del centrocampista francese. Queste le sue parole al termine dell’incontro:

“Trattative con l’Inter? Non siamo andati così. Una visita di cortesia. Oggi non posso dire niente. Permanenza all’Inter? No no, andrà a giocare. Comunque non sta a me, non voglio parlare perché non sono io il procuratore del giocatore”.