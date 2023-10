Si torna a parlare di mercato in casa Inter con un focus speciale su Khéphren Thuram. Il centrocampista francese con il calcio nel sangue torna ad essere un obiettivo concreto dei nerazzurri. Fratello minore di Marcus, potrebbe presto raggiungere il centravanti che in poche settimane è diventato un vero idolo della tifoseria interista.

Come riportato da Calciomercato.com, però, ci sarà da battere la concorrenza della Juventus per il classe 2001. Un centrocampista di grande struttura fisica, alto 192 centimetri e dotato di buona esplosività. Caratteristiche che in questo momento mancano in mezzo al campo a Simone Inzaghi e che il francese potrebbe andare a compensare con le sue qualità.

Una sfida, quella con i bianconeri, che potrebbe entrare nel vivo la prossima estate. Il Nizza, proprietario del cartellino, valuta Thuram sui 25/30 milioni di euro. Con il contratto in scadenza nel giugno 2025, però, il club francese potrebbe abbassare le sue pretese di qualche milione. L’Inter ci proverà, puntando sulla presenza di Marcus dentro lo spogliatoio per guadagnare un primo vantaggio nel duello a distanza con la Juventus.