L’Inter torna in campo per l’ultima sfida prima della sosta per le nazionali. A San Siro, arriva il Bologna, per l’8a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri cercano una vittoria per proiettarsi in testa alla classifica in solitaria, in attesa del Milan, impegnato stasera contro il Genoa.

Inzaghi schiera la stessa formazione vincente contro il Benfica. Solo panchina per Sanchez, con Lautaro Martinez e Thuram che guideranno anche oggi l’attacco nerazzurro.

Scelte quasi obbligate in difesa per Thiago Motta, con la coppia di centrali Beukema-Calafiori, già vista contro l’Empoli. Dietro a Zirkzee agiranno Orsolini, Ferguson e Ndoye.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Bologna: