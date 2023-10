Tutto pronto a San Siro, per Inter-Bologna, 8a giornata di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia dei 3 punti per staccare momentaneamente il Milan in classifica. Di fronte la squadra di Thiago Motta, che non ha incassato gol nelle ultime 4 partite.

Segui la gara con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 5.5 – Intuisce il rigore di Orsolini, ma non riesce a spingerlo fuori dalla porta. Troppo statico su Zirkzee, che lo prende in controtempo sul 2-2.

PAVARD 6 – Avvio attento come da consuetudine. Va vicino al gol con una splendida rovesciata. Più propositivo rispetto alle prime uscite in nerazzurro. Partecipa, anche se in modo più marginale, alla disattenzione difensiva sul 2-2.

ACERBI 6 – Grande anticipo sul primo palo per il vantaggio dell’Inter. Gestisce Zirkzee senza particolari patemi nel primo tempo, ma non è perfetto sulla lettura in occasione del 2-2.

BASTONI 5 – Orsolini è un cliente scomodo, capace di mettere molta pressione. Regge, senza disdegnare qualche sortita offensiva. Sbaglia sul gol di Zirkzee, lasciando troppo spazio.

DUMFRIES 6 – Molto energico nella prima parte di gara, ma anche un po’ troppo arruffone. Avrebbe l’occasione per incidere, ma spesso pecca di precisione nel momento della giocata decisiva. Dal 55′ CUADRADO 5.5 – Ingresso abbastanza abulico, che non riesce a cambiare passo sulla fascia destra.

BARELLA 5.5 – Si muove tanto ed è sempre un riferimento per la manovra della squadra nerazzurra. Tuttavia gli manca un po’ di qualità quanto c’è da alzare il tasso tecnico della giocata.

CALHANOGLU 6.5 – Grande calcio d’angolo molto teso sul primo palo che facilità la deviazione di Acerbi. Dai suoi calci piazzai arrivano le migliori occasioni dell’Inter. Bene, soprattutto nel primo tempo, nella gestione del pallone. Esce molto stanco. Dall’83’ ASLLANI

MKHITARYAN 5.5 – Si muove tanto come da consuetudine, ma non riesce a essere incisivo come in altre circostanze, con la pressione del Bologna in grado di narcotizzare le sue qualità. Dal 77′ FRATTESI

DIMARCO 6 – Solito martello sulla fascia sinistra nel primo tempo, anche se gli manca la precisione delle sue migliori giornate. Dal 55′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – Entra in campo con grande intensità e qualità tecnica. Ha anche due buone occasioni per fare gol.

THURAM 5 – Meno pimpante di altre occasioni, non riesce mai a entrare nel vivo del gioco nerazzurro, finendo per soffrire la pressione dei difensori del Bologna. Probabilmente anche stanco, esce in avvio di ripresa. Dal 55′ SANCHEZ 5 – Prova a dare vivacità, ma non incide particolarmente.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Conferma il suo periodo di forma eccezionale, segnando un gol fantastico dai 25-30 metri di collo esterno. Poi, però, commette un’ingenuità sul rigore. Sfiora l’eurogol nel secondo tempo con una splendida girata al volo.

INZAGHI 5.5 – Il Bologna prova subito a mettere paura all’Inter con una conclusione dal limite, ma la sua squadra non si scompone e trova ben due gol. Poi la squadra perde di intensità un po’ troppo presto. Grave l’ingenuità in avvio di ripresa. Prova a rimettere la gara sui binari giusti con i cambi, senza grande effetto.