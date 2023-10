A pochi da Inter-Bologna, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’imminente sfida dei nerazzurri, valida per l’8a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

“Ho optato per questa soluzione. I ragazzi stanno lavorando tutti bene. In questa serie di partite alternato e oggi ho dato continuità. Al di là delle scelte iniziale sono importanti quelle a partita in corso”

“Ci saranno vari momenti nella gara. Noi vogliamo approcciare bene. Poi ci saranno momenti in cui avremo di più la palla noi e altri in cui la avrà il Bologna, che comunque gli piace giocare con la palla”