L’Inter progetta una difesa con Vanheusden: i prossimi scenari del reparto

La società nerazzurra conta di avere un Vanheusden in più l'anno prossimo

Alessio Murgida

L'arrivo di Alexander Blessin sulla panchina del Genoa sembra aver definitivamente assicurato un posto da titolare a Zinho Vanheusden. Il centrale belga ha giocato per intero quattro delle ultime cinque partite. E ha dimostrato di essere probabilmente il difensore più adatto in casa Genoa per il tipo di gioco che predica il tecnico tedesco fatto di: pressing, coperture preventive e corse all'indietro.

Un aspetto sicuramente positivo per l'Inter che, come ha riportato in mattinata Tuttosport, ha tutte le intenzioni di contare su di lui dalla prossima stagione. Il discorso Vanheusden si incastra bene con quello di de Vrij. L'olandese è in scadenza nel 2023, sembra anche essere in calo.

Sappiamo che l'Inter è una società che progetta e che non fa mosse a caso: per questo motivo è immaginabile come Marotta e Ausilio siano a lavoro per sistemare il reparto difensivo del futuro. Bastoni sembra essere un punto fermo del trio davanti ai pali nerazzurri, plausibile pure una permanenza di Skriniar anche il prossimo anno (ad aprile dovrebbero partire i primi colloqui per il rinnovo).

Tra i big nerazzurri, de Vrij è quello più incline a partire in estate. Secondo noi, l'Inter vorrà riportare a "casa" Vanheusden per farlo crescere alle spalle del futuro centrale titolare (Bremer?Grinter? I due nomi più gettonati). Anche se c'è da dire che il belga classe 1999, al Genoa, ha giocato sia da perno centrale che "braccetto" di destra. Una risorsa in più, senza dubbio.