Gosens sul rientro: “Non so se ci sarò con il Liverpool, ma ce la giocheremo”

Il tedesco: "Per l'infortunio biasimo soprattutto me stesso"

"Il medico aveva dato l’ok, l’allenatore aveva bisogno di me per quelle partite importanti. Anche io volevo tornare il prima possibile in campo e sono stato troppo ingenuo: mi serviva più tempo. Biasimo soprattutto me stesso".

Sulla data del rientro, invece, il neo nerazzurro ha detto: "Per fortuna questa è l’ultima settimana in cui mi alleno in maniera individuale. Faremo un’altra risonanza magnetica e se tutto va bene, tornerò piano piano in gruppo. Poi dovrò ritrovare il ritmo, ma non dovrebbe più passare troppo tempo perché questo accada. Liverpool? Per il turno di andata a livello di condizioni di salute probabilmente non ci sarò. Il Liverpool è la squadra più difficile che ci potesse capitare però se saremo in forma, ai nostri soliti livelli, affronteremo la partita senza paura. Abbiamo come possibilità 50 e 50″.