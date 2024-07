Il Venezia accelera l’affare con l’Inter: “Chiusura entro mercoledì”

L’asse tra Venezia e Inter è caldo già da diverse settimane, con l’affare Oristanio concluso e quello per Tessmann in divenire. E nei prossimi giorni potrebbe essere ancora più attivo. Il club veneto, infatti, è deciso a chiudere l’affare con i nerazzurri per l’acquisto di Filip Stankovic, giovane portiere di rientro dal prestito alla Sampdoria.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’obiettivo è definire il prima possibile l’affare, dopo settimane di trattative. Il Venezia vorrebbe acquistare Stankovic già entro mercoledì e regalare così al tecnico Di Francesco il nuovo portiere.