Marotta e Ausilio vogliono l’INTER-BIS”: “Manca un solo tassello”

La nuova stagione è cominciata e tra un mese esatto avrà il via anche il campionato dell’Inter. I nerazzurri vogliono bissare il successo Scudetto, in una stagione in cui però vorranno essere protagonisti in tutte le competizioni. Ecco perché il mercato allestito dalla dirigenza mira a un obiettivo preciso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio vogliono creare un’Inter-bis, una seconda squadra di 11 titolari, in grado di dare a Inzaghi un’alternativa all’altezza in ogni ruolo del campo. Un obiettivo ambizioso che, però, è stato già quasi portato a termine.

Con il probabile acquisto di Cabal, infatti, ai dirigenti interisti mancherà solo un tassello per completare l’opera. L’unico titolare a non avere un compagno a coprirgli al meglio le spalle rimarrebbe il capitano Lautaro Martinez.