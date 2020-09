ULTIM’ORA SKY – Vidal-Inter, è fatta! Domani l’arrivo a Milano, operazione da 1 milione di euro

Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter: la firma potrebbe arrivare già domani, visto il volo che porterà il cileno nella Milano nerazzurra. Secondo quanto riportato dalla redazione di mercato di Sky Sport, l’operazione con il Barcellona è stata conclusa sulla base di 1 milione di euro.

Inoltre, Diego Godin partirà in direzione Cagliari nel corso della prossima settimana, in modo da liberare definitivamente spazio per accogliere Arturo Vidal. La speranza dei nerazzurri è che l’ex Bayern Monaco possa effettuare le visite mediche domani mattina, sempre secondo quanto riportato da Sky Sport.

