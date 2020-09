Pedullà – Vidal-Inter, nessun indennizzo al Barcellona: i dettagli

Arturo Vidal sarà a Milano nelle prossime ore, pronto a vestire la maglia dell’Inter e ritrovare Antonio Conte. Nerazzurri che non verseranno alcun indennizzo nelle casse del Barcellona per portarlo alla corte del tecnico leccese. A differenza di quanto riportato da Gianluca Di Marzio, indennizzo trasformato in bonus da 1 milione, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha affermato che l’Inter non dovrà versare nulla al Barcellona.

Contratto biennale per Vidal con ingaggio da 5 milioni più bonus al primo anno e 6,5 milioni più bonus al secondo anno: “Vidal–Inter: zero indennizzo, zero proprio. Due anni di contratto più opzione. Primo anno ingaggio 5 milioni più bonus. Secondo anno: 6,5 più bonus. Indennizzo: zero (voglio ripetermi, pardon)“.

