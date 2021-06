TS – Vidal diventa un caso per l’Inter. Ingaggio insostenibile, il Club America si defila

Il centrocampista cileno ha un ingaggio fin troppo pesante per gli standard del club

Dai 5,5 milioni di euro netti di questa stagione ai 6,5 della prossima: non servono ulteriori spiegazioni per far capire che un calciatore come Arturo Vidal in questo momento l'Inter non può proprio permetterselo. L'ex centrocampista del Barcellona era arrivato la scorsa stagione con l'obiettivo di aiutare il gruppo a diventare finalmente vincente, a seguito del lungo corteggiamento di Antonio Conte che lo aveva desiderato in squadra per farne di lui un titolarissimo. Scarsa condizione fisica e tanti infortuni hanno però impedito al cileno di soddisfare le aspettative riposte nei suoi confronti, da qui la retrocessione a riserva dei nerazzurri.