Vieira RIVELA: “Allenatore dell’Inter? Volevo solo QUESTO”

L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter ha segnato un momento di grande cambiamento in casa nerazzurra. Terminato il ciclo di Simone Inzaghi, la dirigenza ha puntato sul tecnico rumeno, dopo aver sondato anche altri profili, come quello di Patrick Vieira.

L’allenatore del Genoa ha parlato proprio dell’interesse dell’Inter in estate, in una lunga intervista al Corriere della Sera. Vieira, in realtà, ha minimizzato la questione, sostenendo di non aver mai voluto lasciare la panchina del Genoa.

Queste le sue parole:

“Ho letto e sentito tanto, ma a me non è arrivato nulla. E io volevo solo lavorare nel Genoa
anche per i tifosi: eccezionali”.

