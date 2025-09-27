NUOVO portiere Inter: dirigenti allo stadio per osservarlo

Dopo una prima stagione vissuta prevalentemente in panchina, Josep Martinez sembra pronto a trovare maggiore spazio in questa stagione, anche se la titolarità di Yann Sommer non sembra essere in dubbio. Tuttavia, in casa Inter i discorsi per quanto riguardano la porta sono proiettati anche più avanti nel tempo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i nomi in cima alla lista dei nerazzurri c’è Elia Caprile del Cagliari, avversario questa sera in campionato. I dirigenti dell’Inter starebbero già valutando il suo profilo e stasera sarà l’occasione per osservarlo dal vivo allo stadio.

Le ottime prestazioni di Caprile in Sardegna gli sono valsi il riscatto dal Napoli per 7 milioni di euro e anche l’interesse di diversi club importanti, tra i quali proprio l’Inter.