Probabili formazioni Cagliari-Inter: Lautaro cerca partner

Con una settimana di lavoro alle spalle, l’Inter si appresta ad affrontare il Cagliari (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE CAGLIARI-INTER) in una trasferta in Sardegna per niente semplice. La squadra di Fabio Pisacane ha infatti avuto un ottimo avvio in campionato, collezionando ben 7 punti in 4 match (uno in più rispetto ai nerazzurri). In Coppa Italia, invece, ha archiviato lo scorso martedì il secondo turno con un netto 4-1 ai danni del Frosinone.

L’Inter, che nel corso dell’ultima giornata ha ritrovato la vittoria in casa contro il Sassuolo, continua ad avere un bisogno disperato di punti e non sembra essere intenzionata a fermarsi proprio adesso. Probabile che Chivu voglia cambiare qualcosa anche in virtù dell’impegno di martedì prossimo in Champions League contro lo Slavia Praga, a partire da un leggero turnover in avanti con Bonny al posto di Thuram.

Di seguito le probabili formazioni di Cagliari-Inter: