Probabili formazioni Cagliari-Inter: Lautaro cerca partner

Le possibili scelte dei due allenatori

Con una settimana di lavoro alle spalle, l’Inter si appresta ad affrontare il Cagliari (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE CAGLIARI-INTER) in una trasferta in Sardegna per niente semplice. La squadra di Fabio Pisacane ha infatti avuto un ottimo avvio in campionato, collezionando ben 7 punti in 4 match (uno in più rispetto ai nerazzurri). In Coppa Italia, invece, ha archiviato lo scorso martedì il secondo turno con un netto 4-1 ai danni del Frosinone.

L’Inter, che nel corso dell’ultima giornata ha ritrovato la vittoria in casa contro il Sassuolo, continua ad avere un bisogno disperato di punti e non sembra essere intenzionata a fermarsi proprio adesso. Probabile che Chivu voglia cambiare qualcosa anche in virtù dell’impegno di martedì prossimo in Champions League contro lo Slavia Praga, a partire da un leggero turnover in avanti con Bonny al posto di Thuram.

Di seguito le probabili formazioni di Cagliari-Inter:

27 Settembre 2025 – 20:45
Unipol Domus, Cagliari
logo Cagliari
Cagliari 4-3-1-2
Formazione
1 – Caprile 2 – Palestra 26 – Mina 6 – Luperto 33 – Obert 14 – Deiola 16 – Prati 8 – Adopo 90 – Folorunsho 94 – S. Esposito 19 – Belotti Fabio Pisacane
Panchina
24 Ciocci, 34 Sarno, 3 Idrissi, 4 Mazzitelli, 9 Kilicsoy, 17 Felici, 18 Di Pardo, 21 Cavuoti, 20 Rog, 28 Zappa, 29 Borrelli, 32 Ze Pedro, 30 Pavoletti, 10 Gaetano
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Radunovic, Luvumbo
diffidati
Nessuno
logo Inter
Inter 3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 14 – Bonny 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 Martinez, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 36 Darmian, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 22 Mkhitaryan, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 9 Thuram, 94 Esposito
Ballottaggi
Sommer-Martinez 70-30%, Barella-Frattesi 55-45%, Akanji-Bisseck 60-40%, Bonny-Thuram 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo:
