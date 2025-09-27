27 Settembre 2025

Cagliari-Inter, formazioni UFFICIALI: esordio da TITOLARE

Le scelte di Pisacane e Chivu

Tutto pronto all’Unipol Domus per Cagliari-Inter, 5a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 dei nerazzurri. Dopo i successi con Ajax e Sassuolo, i nerazzurri cercano altri 3 punti per dare continuità di risultati alla propria stagione. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma sabato 27 settembre alle 20.45.

Chivu conferma il Josep Martinez in porta, ma apporta altri cambi. Al centro della difesa ci sarà De Vrij, con Akanji e Bastoni al suo fianco. Esordio da titolare per Luis Henrique, con Carlos Augusto che occuperà l’altra fascia. Torna la coppia titolare d’attacco, Thuram-Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Cagliari-Inter.

27 Settembre 2025 – 20:45
Unipol Domus, Cagliari
logo Cagliari
Cagliari 3-5-2
Formazione
1 – Caprile 22 – Ze Pedro 26 – Mina 6 – Luperto 2 – Palestra 8 – Adopo 14 – Deiola 90 – Folorunsho 33 – Obert 94 – S. Esposito 19 – Belotti Fabio Pisacane
Panchina
24 Ciocci, 34 Sarno, 3 Idrissi, 4 Mazzitelli, 9 Kılıçsoy, 10 Gaetano, 15 Rodríguez, 16 Prati, 17 Felici, 18 Di Pardo, 20 Rog, 21 Cavuoti, 27 Liteta, 29 Borrelli, 30 Pavoletti
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Radunovic, Luvumbo, Zappa, Pintus
diffidati
Nessuno
logo Inter
Inter 3-5-2
Formazione
13 – J. Martinez 25 – Akanji 6 – De Vrij 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 30 – Carlos Augusto 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Mastrodonato-Moro
Quarto Uomo: Massimi
Var: Doveri AVAR: Gariglio
