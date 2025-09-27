Marotta sul REBUS portiere: “Ecco chi è il titolare”

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN e Skyo Sport per commentare l’imminente sfida Cagliari-Inter, valida per la 5a giornata di Serie A, che chiama i nerazzurri a dare continuità in campionato dopo il successo contro il Sassuolo.

Cagliari-Inter, le parole di Beppe Marotta

SKY SPORT

CHIVU – “Come sta andando Chivu? Intanto, l’impressione di Chivu era nettamente positiva, ma perché conoscevamo bene il suo profilo, in quanto nostro giocatore vincente e allenatore nelle giovanili. Il suo profilo è adatto al nostro modello, al nuovo ciclo partire quest’anno. Sta lavorando bene e trovo azzardati alcuni commenti di coloro che non vivono la quotidianità. L’allenatore non è solo quello che si vede il sabato o la domenica, ma quello che lavora durante la settimana sotto l’aspetto tecnico-tattico, fisico e mentale. Chivu supera ampiamente la sufficienza in tutti e quindi siamo contenti”.

ESPERIENZA – “Ho alle spalle tantissimi anni, sono anche un po’ stanco. Credo che giorno dopo giorno acquisisca esperienza, uno strumento importante, che aiuta moltissimo e va di pari passo con la competenza. Noi in società lavoriamo insieme e prendiamo tutte le decisioni insieme. Io sono fautore dello strumento della delega e credo che una società moderna debba decidere in modo collegiale”.

SAN SIRO – “San Siro? Credo e spero che anche i nostri politici capiscano che Milano ha l’esigenza di un nuovo stadio. L’esigenza di Milan e Inter la vogliamo trasformare in un patrimonio del comune. Se non fosse così dobbiamo colmare la nostra esigenza, che è un gap per i nostri competitor europei. Il problema è per tutti: sono stati costruiti 53 stadi nuovi negli ultimi 10 anni e in Italia solo 2”.

DAZN

LAURERA – “Laura ad honorem? Coronamento di un percorso fatto nel mondo del calcio ed è motivo di grande orgoglio”.

MARTINEZ – “Sono cambiate le gerarchie? Non credo, Sommer è un grande portiere e l’allenatore applica le sue logiche in una stagione molto lunga. Martinez si allena sempre con grande professionalità. Se Chivu ha deciso così ha le sue motivazioni, ma credo Sommer rimanga il portiere titolare”.

NUOVI ARRIVI – “I 5 elementi arrivati hanno l’età media di 21 anni e mezzo. L’utilizzo è normale sia graduale. Oggi tocca a Luis Henrique. C’è sempre spazio e abbiamo tante partite. Abbiamo deciso di investire su profili specifici e lo abbiamo fatto”.

NUOVO STADIO – “Credo la questione stadio sia una grande esigenza per Milan e Inter. Risediamo nel comune di Milano e speriamo di poter costruire il nuovo stadio nel comune. Altrimenti dispiacerebbe e speriamo si arrivi a una decisione definitiva la prossima settimana e che ci sia apertura dei politici”.