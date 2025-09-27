La CRONACA in diretta di Cagliari-Inter: segui la partita live

Il 27 settembre 2025 è in programma Cagliari-Inter, 5a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 della squadra di Chivu. All’Unipol Domus, i nerazzurri vogliono dare continuità alle vittorie contro Ajax e Sassuolo.

A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Cagliari-Inter. Segui la partita in diretta e con noi!

Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter

CAGLIARI (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro, 26 Mina, 6 Luperto; 2 Palestra, 8 Adopo, 14 Deiola, 90 Folorunsho, 33 Obert; 94 S. Esposito, 19 Belotti.

A disposizione: 24 Ciocci, 34 Sarno, 3 Idrissi, 4 Mazzitelli, 9 Kılıçsoy, 10 Gaetano, 15 Rodríguez, 16 Prati, 17 Felici, 18 Di Pardo, 20 Rog, 21 Cavuoti, 27 Liteta, 29 Borrelli, 30 Pavoletti.

Allenatore: Fabio Pisacane.

INTER (3-5-2): 13 J.Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 P. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Mastrodonato-Moro

Quarto ufficiale: Massimi

VAR: Doveri

Assistente VAR: Gariglio