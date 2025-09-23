Dove vedere Cagliari-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Cagliari-Inter, 5^ giornata Serie A

L’Inter di Cristian Chivu ha ritrovato il successo nella quarta giornata di campionato, battendo 2-1 in casa il Sassuolo. Si è trattata di una vittoria molto importante per i nerazzurri perché erano reduci da due ko in fila e ora vogliono tornare in alto in classifica provando a prendersi i 3 punti anche nella prossima gara che sarà sul campo del Cagliari.

Il calcio d’inizio di Cagliari-Inter, gara valida per il 5° turno del campionato di Serie A 2025/2026, è fissato per sabato 27 settembre alle ore 20:45 e sarà il terzo ed ultimo anticipo al sabato di questa quinta giornata.

Cagliari-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Cagliari-Inter verrà trasmessa sabato 27 settembre alle ore 20:45 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match che si giocherà in terra sarda sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Cagliari-Inter in diretta insieme a voi!