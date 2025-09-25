Sindaco Rozzano: “Porte aperte al nuovo stadio dell’Inter”

Nei giorni in cui il tema stadio è tornato ad essere di grande attualità in casa Inter, si è discusso anche della possibilità per i nerazzurri – così come il Milan – di valutare altre aree di costruzione fuori da Milano. Tra queste, ad esempio, in passato il club interista aveva portato avanti uno studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo impianto a Rozzano. A tal proposito, TWM ha intervistato il Sindaco Mattia Ferretti De Luca. Queste le sue parole sulla vicenda stadio:

COMUNE – “Seguo con grandissimo interesse. Come mio padre, sono un grande interista: io e lui condividevamo insieme da 20 anni questa passione, andavamo insieme allo stadio. A livello familiare l’Inter è un tema molto sentito. Mi pongo a questa vicenda con una doppia veste”.

DOPPIA VESTE – “Da interista guardo e aspetto. Da amministratore vedo sempre con favore la possibilità di costruire uno stadio qui, che sia per l’Inter o per il Milan, per motivi strategici che farebbero bene sia al nostro Comune che ai due club”.

CONTATTI – “Premetto che l’area in questione è in mano a un privato, dunque non posso essere aggiornato del tutto sulla cosa. In passato siamo arrivati a un punto dove era stato raggiunto l’ok sulla fattibilità. Ad oggi non so quali possano essere scenari per un ritorno che, al momento, va detto che pare difficile”.

PORTA ANCORA APERTA – “Esatto. Se domani dovessero bussare per riaprirla, siamo qui”.