25 Settembre 2025

Sindaco Rozzano: “Porte aperte al nuovo stadio dell’Inter”

Parla il primo cittadino

Nei giorni in cui il tema stadio è tornato ad essere di grande attualità in casa Inter, si è discusso anche della possibilità per i nerazzurri – così come il Milan – di valutare altre aree di costruzione fuori da Milano. Tra queste, ad esempio, in passato il club interista aveva portato avanti uno studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo impianto a Rozzano. A tal proposito, TWM ha intervistato il Sindaco Mattia Ferretti De Luca. Queste le sue parole sulla vicenda stadio:

COMUNE – “Seguo con grandissimo interesse. Come mio padre, sono un grande interista: io e lui condividevamo insieme da 20 anni questa passione, andavamo insieme allo stadio. A livello familiare l’Inter è un tema molto sentito. Mi pongo a questa vicenda con una doppia veste”.

DOPPIA VESTE – “Da interista guardo e aspetto. Da amministratore vedo sempre con favore la possibilità di costruire uno stadio qui, che sia per l’Inter o per il Milan, per motivi strategici che farebbero bene sia al nostro Comune che ai due club”.

CONTATTI – “Premetto che l’area in questione è in mano a un privato, dunque non posso essere aggiornato del tutto sulla cosa. In passato siamo arrivati a un punto dove era stato raggiunto l’ok sulla fattibilità. Ad oggi non so quali possano essere scenari per un ritorno che, al momento, va detto che pare difficile”.

PORTA ANCORA APERTA “Esatto. Se domani dovessero bussare per riaprirla, siamo qui”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.