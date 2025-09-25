Nuovo erede di Sommer: l’Inter vola in Premier

Uno degli obiettivi dell’Inter nell’estate del 2026 sarà quello di riuscire a trovare un nuovo portiere visto che l’attuale titolare, Yann Sommer, compirà 37 anni a dicembre ed è pure in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Serve quindi che la dirigenza nerazzurra riesca a individuare il giusto sostituto per il futuro.

Sarà interessante come tema in casa Inter anche quello legato a Josep Martinez: in base alla valutazione che mister Cristian Chivu e il suo staff faranno del portiere spagnolo, la società dovrà muoversi in estate per prendere un portiere titolare oppure una riserva dell’ex Genoa che ha fatto un buon esordio domenica scorsa contro il Sassuolo.

Tra i nomi valutati dall’Inter ci sono attualmente quelli di Marco Carnesecchi e di Elia Caprile (per il quale si valuta uno scambio) ma il profilo nuovo è quello di Illan Meslier. Secondo TeamTalk, il portiere francese classe 2000 sarebbe in uscita dal Leeds e ora viene indicata anche l’Inter come possibile squadra sulle sue tracce.