L’Inter vuole Caprile: si punta a QUESTO scambio di mercato

Il processo di rinnovamento che l’Inter ha attuato nel corso dell’ultima estate andrà avanti anche nel 2026 e sono tanti infatti i giocatori della rosa nerazzurra che potrebbero salutare tra gennaio e luglio, soprattutto quelli più avanti con l’età. Per sostituirli la dirigenza sta sondando diversi profili da mettere nella lista obiettivi.

Come già raccontato nei giorni scorsi, un potenziale sostituto di Sommer (che tra pochi mesi compirà 37 anni ed è in scadenza) potrebbe arrivare dal Cagliari. Un obiettivo di mercato dell’Inter è infatti Elia Caprile, portiere che sta brillando in Sardegna. Per raggiungere un’intesa con il club rossoblù, l’Inter sta valutando anche l’inserimento di una contropartita tecnica.

Il fine è quello di abbassare il costo del cartellino di Caprile. Come riportano i colleghi di Calciomercato.it, il valore del portiere del Cagliari potrebbe infatti raggiungere anche i 30 milioni e i nerazzurri stanno pensando di inserire un giovane nell’affare per ridurre i costi dell’acquisto. Andrà però prima individuato un nome del settore giovanile che possa interessare i sardi.