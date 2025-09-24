Dalla Spagna: “MEGA offerta da una big per l’Inter”

L’Inter ha molti calciatori che possono stuzzicare l’interesse di tanti grandi club in giro per l’Europa visto che molti giocatori titolari negli ultimi anni si sono messi in grande mostra in Champions League e in Serie A, vincendo due Scudetti e raggiungendo anche due finali europee che hanno dato enorme visibilità.

Uno dei protagonisti degli ultimi anni dell’Inter è stato senza dubbio Federico Dimarco che secondo delle voci che arrivano dall’estero, sarebbe l’obiettivo di un grande club europeo pronto a fare per lui una grossa offerta. A riportare la notizia è il media spagnolo Fichajes.net che spiega quale sia la strategia per l’acquisto.

Il club sulle tracce di Federico Dimarco sarebbe il Manchester United che avrebbe bisogno di nuovi innesti sulle fasce laterali per cercare di risollevarsi dopo anni molto complicati. Secondo questa fonte iberica, il club inglese ritiene il numero 32 dell’Inter perfetto per il 3-4-2-1 di Amorim e vuole approfittare del suo contatto in scadenza nel 2027 per convincere i nerazzurri a cederlo subito a inizio 2026 con una grande offerta.