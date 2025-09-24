Allarme per Chivu: si ferma la punta, rischia il Cagliari

Mancano soli tre giorni alla sfida tra Cagliari e Inter che i nerazzurri non vogliono assolutamente sbagliare per evitare di perdere altri punti visto che fino a questo momento in Serie A hanno raccolto soltanto sei dei dodici punti totali a disposizione. Per il tecnico nerazzurro Cristian Chivu però c’è da fare i conti con un allarme emerso oggi.

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi non si è infatti allenato con il resto della squadra Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese è vittima di un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare la seduta odierna ad Appiano Gentile e questo lo mette quindi a forte rischio per la trasferta in Sardegna di sabato.

Questo stop, se dovesse essere confermato anche per la partita di sabato sera, costringerà quindi Chivu a dover contare soltanto su Thuram (che forse dalle rotazioni avrebbe osservato un match di riposo), Pio Esposito e il rientrate Lautaro Martinez che non è partito titolare nelle ultime due partite anche lui per infortunio.