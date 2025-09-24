“Intesa vicina”: l’Inter incontra gli agenti del giocatore

Manco poco all’arrivo del 2026 che, come ogni anno nuovo, porta con sé l’arrivo del calciomercato invernale e quindi la possibilità per le squadre di Serie A e non solo di trovare nuove soluzioni per la propria rosa. Per l’Inter in particolare, ci sarà da affrontare anche il tema relativo ai rinnovi di contratto con tanti giocatori coinvolti.

In queste prossime settimane la dirigenza nerazzurro incontrerà anche gli agenti di Carlos Augusto, giocatore che – dopo essere finito nel mirino di una big europea – potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter visto che è in ottima forma e pienamente al centro del progetto Chivu. Lo rivela Matteo Moretto con queste parole:

“L’Inter sta pensando a un possibile rinnovo ma con calma, non c’è nessuna fretta. Al momento il suo contratto scade nel 2028, questi discorsi potrebbero entrare nel vivo nei prossimi mesi. Il suo rendimento è positivo e il club è molto soddisfatto, ecco perché le parti potrebbero raggiungere un’intesa per il rinnovo”.