Carlos Augusto via dall’Inter: la RIVELAZIONE a sorpresa

Uno dei migliori calciatori dell’Inter in questo avvio di stagione è stato Carlos Augusto che ha sempre fornito affidabilità e costanza in tutte le posizioni di campo in cui è stato schierato. Nell’ultimo match contro il Sassuolo ha saputo dimostrare anche qualità offensiva con dribbling e un autogol neroverde causato.

In merito al futuro di Carlos Augusto è intervenuto anche Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per svelare un retroscena. In estate infatti il difensore dell’Inter è finito nel mirino dell’Atletico Madrid che però alla fine non ha intensificato i contatti. Queste le parole del giornalista esperto di mercato:

“In estate il terzino brasiliano è stato sondato dall’Atletico Madrid che ha pensato a lui ma poi è un’idea che non si è concretizzata sia per i costi dell’affare che per le priorità dei club. Gli spagnoli erano infatti poi andati anche su Theo Hernandez e poi alla fine hanno chiuso per Ruggeri dall’Atalanta”.