Serie A, cambia la previsione dell’algoritmo: nuova favorita

Soltanto un mese fa, l’algoritmo di Opta indicava l’Inter come chiara favorita per la vittoria finale del campionato di Serie A. L’inizio un po’ claudicante dei nerazzurri che hanno raccolto due vittorie e due sconfitte in queste prime giornate hanno però cambiato gli equilibri e le previsioni sulle favorite.

Ora infatti, il Supercomputer di Opta (come viene definito dall’azienda stessa) prevede che l’Inter si piazzerà al secondo posto e la favorita per lo Scudetto è inevitabilmente diventata il Napoli di Antonio Conte che fin qui ha brillato in campionato con quattro vittorie su altrettante gare giocate e il massimo de punti.

Secondo le previsioni di questo algoritmo, il Napoli ha il 28,66% di chance di vincere il campionato contro il 20,09% dell’Inter: seguono poi distaccate la Juventus (13,24%), la Roma (12,66%), l’Atalanta (11,30%) e infine il Milan (9,61%). I nerazzurri di Chivu hanno quindi perso il 16% di possibilità di farcela rispetto al 36,09% di metà agosto.