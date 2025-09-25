Inter, Gazzetta: “In 6 in scadenza a giugno, solo uno resta”

Un tema molto delicato in casa Inter per i prossimi mesi che dovrà essere affrontato dalla dirigenza, è quello relativo alla gestione dei contratti per i quali c’è urgenza di intervenire. Sono infatti ben sei i calciatori nerazzurri che hanno un contratto con la data di scadenza fissata per giugno 2026 e serve quindi fare delle scelte.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, soltanto uno di questi sei giocatori ha ad oggi buone chance di restare nella rosa di Cristian Chivu anche l’anno prossimo. Si tratta del terzo portiere Raffaele Di Gennaro che per ragioni economiche e di liste UEFA (essendo cresciuto all’Inter) potrebbe rimanere ancora per qualche stagione.

Gli altri cinque giocatori pronti a salutare il prossimo 1 luglio sono ben più importanti e si tratta di Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan, Yann Sommer e Matteo Darmian. L’Inter può risparmiare più di 25 milioni dagli ingaggi di questi giocatori che sono tutti in età avanzata e investire così il budget per nuovi colpi.