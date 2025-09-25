Coppa Italia, ufficiale l’avversaria dell’Inter negli ottavi

Si stanno disputando in questi giorni infrasettimanali, tra un fine settimana di Serie A e un altro, le gare dei sedicesimi di Coppa Italia che saranno utili per stabilire quali squadre approderanno nel tabellone “finale” del torneo, ovvero quello in cui sono presenti anche le 8 teste di serie (come l’Inter) che non hanno ancora fin qui giocato.

Una delle sfide in programma per questa settimana di Coppa Italia interessava da vicino anche i tifosi i nerazzurri perché riguardava quella che sarebbe diventata l’avversaria dell’Inter di Cristian Chivu per il match degli ottavi di finale. La partita metteva di fronte due squadre venete, ovvero il Verona e il Venezia, da poco sceso in Serie B.

Alla fine a spuntarla è stata la formazione veneziana che ha battuto quella veronese dopo i calci di rigore, Inizialmente la partita disputata allo stadio Bentegodi si era conclusa 0-0 ma poi con i tiri dal dischetto si è decretato il passaggio del turno del Venezia che potrà così venire a giocare a San Siro contro l’Inter negli ottavi di finale.