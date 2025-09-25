25 Settembre 2025

Coppa Italia, ufficiale l’avversaria dell’Inter negli ottavi

Il tabellone del torneo

ROME, Italy - 11.05.2022: in action during the football match Italy Cup Final 2022 Trophy between FC JUVENTUS TURIN VS FC INTERNAZIONALE MILAN at Olympic stadium in Rome.

Si stanno disputando in questi giorni infrasettimanali, tra un fine settimana di Serie A e un altro, le gare dei sedicesimi di Coppa Italia che saranno utili per stabilire quali squadre approderanno nel tabellone “finale” del torneo, ovvero quello in cui sono presenti anche le 8 teste di serie (come l’Inter) che non hanno ancora fin qui giocato.

Una delle sfide in programma per questa settimana di Coppa Italia interessava da vicino anche i tifosi i nerazzurri perché riguardava quella che sarebbe diventata l’avversaria dell’Inter di Cristian Chivu per il match degli ottavi di finale. La partita metteva di fronte due squadre venete, ovvero il Verona e il Venezia, da poco sceso in Serie B.

Alla fine a spuntarla è stata la formazione veneziana che ha battuto quella veronese dopo i calci di rigore, Inizialmente la partita disputata allo stadio Bentegodi si era conclusa 0-0 ma poi con i tiri dal dischetto si è decretato il passaggio del turno del Venezia che potrà così venire a giocare a San Siro contro l’Inter negli ottavi di finale.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.