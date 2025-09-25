Inter, nuovo colpo con extra-budget da 30 milioni: il motivo
La società nerazzurra studia il piano
L’Inter riflette su quali mosse eseguire nelle prossime sessioni di mercato tra gennaio e l’estate prossima, visto che anche nel 2026 andrà avanti il processo di ringiovanimento della rosa che è già cominciato in questo 2025. I nerazzurri, inoltre, si preparano a salutare anche diversi elementi esperti del gruppo che a fine stagione andranno via.
Proprio dall’addio di questi giocatori più avanti con gli anni, l’Inter punta a ricavare un extra-budget molto utile da spendere nel corso delle prossime sessioni di mercato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra andrà a salutare a fine campionato 5 giocatori con un impatto molto alto sul bilancio del club.
Si tratta di Henrikh Mkhitaryan (3,8 milioni di euro netti di ingaggio), Francesco Acerbi (1,5), Matteo Darmian (2,5), Yann Sommer (2,5) e Stefan De Vrij (3,8): tutti questi giocatori esperti pesano molto sulle casse dell’Inter e risparmiano i loro grossi stipendi potrebbe nascere un tesoretto di circa 30 milioni da spendere sul mercato in entrata.