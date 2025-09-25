Nasce il canale “Inter 24/7”: cos’è, come funziona e prezzi

Nella giornata odierna l‘Inter ha annunciato il lancio del nuovo canale multimediale “Inter 24/7”. Si tratta di un canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) che sarà disponibile alla visione gratuitamente e senza quindi bisogno di un abbonamento. Sarà visibile su Smart TV e dispositivi bo desktop.

L’obiettivo di questo nuovo canale nerazzurro è quello di raccontare la passione dell’Inter senza sosta, 24 ore al giorno e sette giorni su sette, come si intuisce dal nome. Il servizio è stato possibile grazie alla collaborazione con Globant, azienda che si occupa con precise tecnologie del broadcasting e della trasmissione di questi eventi.

Inter 24/7 sarà presto disponibile sia in italiano che in inglese (al di fuori dei confini nazionali) e i tifosi potranno gustarsi match storici e contenuti d’archivio, godersi highlights e clip di allenamento, format originali e magazine di approfondimento, oltre alle differite integrali delle partite della stagione in corso.