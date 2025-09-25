L’Inter ha scelto il NUOVO difensore: sfida al Real Madrid

Dopo l’arrivo nell’ultimo giorno di mercato di Manuel Akanji, il reparto difensivo dell’Inter ha trovato un nuovo punto di riferimento e infatti il tecnico Cristian Chivu lo ha sempre schierato in campo da titolare e si affida molto a lui. C’è stata però anche la partenza di Benjamin Pavard e con l’età che avanza per Acerbi e De Vrij, sembra necessario un nuovo innesto.

L’obiettivo dell’Inter per il 2026 potrebbe infatti essere quello di trovare un nuovo rinforzo per la sua difesa soprattutto nel ruolo centrale del terzetto arretrato visto che ci sono due giocatori più esperti e in scadenza di contratto. Il primo nome sulla lista di mercato dei nerazzurri è un profilo seguito anche dal Real Madrid.

Come riporta oggi Tuttosport, all’Inter piace molto Dayot Upamecano che è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e a 27 anni potrebbe essere pronto per una nuova avventura. I nerazzurri però devono fare i conti con la concorrenza di un club blasonato e ricco come il Real Madrid di Xabi Alonso che potrebbe convincere il francese a volare in Spagna.