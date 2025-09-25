Inter torna alla carica per Koné: nuova data per l’assalto

Dopo essere stato per diversi giorni la scorsa estate il grande obiettivo dell’Inter in entrata, Manu Koné alla fine non si è mosso dalla Capitale. Il centrocampista della Roma in questa stagione non ha saltato nemmeno una partita ed è sempre stato schierato dal primo minuto da Gian Piero Gasperini che ne ha compreso subito la centralità all’interno dell’organico giallorosso.

L’Inter, come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, per il francese sarebbe arrivata a spendere fino a 40 milioni di euro: una cifra importante ma significativa, perché Chivu vedeva in Koné quella pedina fondamentale per passare ad una mediana a due. Davanti al secco no da parte della Roma, però, l’Inter ha dovuto rivedere ancora una volta i suoi piani – già stravolti in precedenza dalla telenovela Lookman – e rifugiarsi in Andy Diouf, sin qui oggetto misterioso del mercato nerazzurro.

Sempre secondo la rosea, però, non è escluso che Marotta e Ausilio tornino presto alla carica per Koné. In particolare, è probabile che nell’estate 2026 possa partire da Milano un’offerta ancora superiore ai 40 milioni proposti qualche settimana fa, anche se molto dipenderà da quello che sarà il rendimento di Diouf in maglia interista.