Chi è Piccinini, l’arbitro di Cagliari-Inter: un dato aiuta

Il prossimo impegno in Serie A per la squadra di Cristian Chivu sarà una trasferta insidiosa: è in programma infatti per sabato 27 settembre alle ore 20:45 Cagliari-Inter. I nerazzurri si preparano per questa trasferta in terra sarda dalla quale vogliono uscire con i 3 punti per trovare continuità di rendimento.

L’AIA ha scelto di designare Marco Piccinini come arbitro per questo match della quinta giornata. Il direttore di gara della sezione di Forlì sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Moro mentre il quarto ufficiale sarà Massimi. Al VAR saranno invece presenti Doveri e il suo assistente Gariglio.

Per l’Inter questo arbitro può essere di buon auspicio visto che c’è un dato assolutamente a favore nelle gare che sono precedentemente state arbitrate da lui. Infatti, nei sei precedenti dell’Inter con il fischietto della sezione di Forlì non sono mai arrivate sconfitte bensì cinque vittorie e un solo pareggio. Chivu spera quindi che questa striscia vada avanti.

