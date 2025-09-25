Caso Diouf, Gazzetta provoca: “Parcheggiato in panchina”

Dopo cinque partite disputate dall’Inter in questo inizio di stagione, sono solamente 11 i minuti disputati in campo dal neo acquisto Andy Diouf. Il centrocampista francese, investimento più oneroso dell’estate nerazzurra in virtù dei 25 milioni di euro versati al Lens, è stato mandato in campo da Chivu a pochi giorni dal suo arrivo a Milano solamente nel finale del match stravinto alla prima di campionato con il Torino e a risultato ampiamente acquisito.

Come molti ricorderanno, Diouf arrivò in seguito ai tentativi andati a vuoto per Manu Koné, primo obiettivo dell’Inter per il centrocampo. Una volta incassato il no definitivo della Roma, ecco che a sorpresa venne fuori il nome dell’ex Lens, in un’operazione definita nel giro di pochi giorni. Acquistato per la fisicità e le incredibili accelerazioni a tutto campo, il classe 2003 non ha ancora avuto la sua chance.

Come evidenziato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sin qui è sempre “rimasto parcheggiato in panchina” e meno di lui nella rosa di Chivu sino a questo momento “si è visto soltanto Palacios, esubero poi rimasto ad Appiano e ancora a corto di presenze stagionali”.

L’impressione è che prima o poi arriverà anche il momento di Diouf, una volta completato il processo di ambientamento all’Inter e specialmente al calcio italiano. Solo in quel momento sarà possibile dare un giudizio reale sul valore dell’investimento da 25 milioni: in caso di risposta positiva, Chivu potrà addirittura pensare di testare la mediana a due; in caso contrario, invece, non è escluso che dalle parti di Viale della Liberazione possa tornare di moda il nome di Koné per la prossima estate.