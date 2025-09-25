Infortunio Bonny, come sta e cosa succede in attacco

Come raccontato nelle scorse ore, nella seduta di ieri ad Appiano Gentile si è registrato un piccolo infortunio per Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese è stato costretto ad allenarsi a parte a causa di un problema alla caviglia dopo una brutta contusione. L’ex Parma è dunque a rischio per la trasferta di Cagliari e verrà valutato giorno per giorno dallo staff medico dell’Inter.

Proprio Bonny, prima dell’infortunio, veniva indicato come favorito nel ballottaggio in attacco per far coppia con Lautaro Martinez. Il suo stop rimescola ovviamente tutte le carte nelle mani di Cristian Chivu che a questo punto può giù escludere la presenza del francese dal primo minuto. Al suo posto, dunque, sarà sfida tra Thuram e Pio Esposito, entrambi utilizzati insieme dall’inizio negli ultimi due incontri ufficiali.

Tornando invece alle condizioni di Bonny, quella di oggi potrebbe già essere una giornata chiave. Dovesse tornare subito in gruppo, non vi sarebbero dubbi sulla sua convocazione in vista di Cagliari-Inter. In caso contrario, saranno decisive le sensazioni della rifinitura che la formazione nerazzurra svolgerà domani prima della partenza verso la Sardegna.