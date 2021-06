Dall’Inghilterra – Si aggiunge un’altra inglese per Young: c’è l’Aston Villa

Oltre a Burnley e Watford, anche i Villains vorrebbero riportare in Inghilterra l'ex United

In settimana ci dovrebbe essere l'incontro per trattare il rinnovo di Ashley Young ma, intanto, le sirene inglesi di mercato suonano alla porta dell'ex Manchester United. Oltre alle già note Burnley e Watford, ci sarebbe un altro club britannico sulle tracce di Young. Come riportato dalla testata The Athletic, l'Aston Villa vorebbe fortemente riportare l'esterno in Inghilterra.