Inzaghi e l’emozionante saluto alla Lazio: “Per sempre con me. All’Inter per mettermi alla prova”

Le parole del nuovo tecnico nerazzurro: "Non nego di essere completamente concentrato in questa nuova ed entusiasmante avventura con l'Inter"

Non è stato facile voltare pagina, non è una cosa che si può fare in un minuto o in una settimana. Ci vorrà tempo per elaborare le emozioni e un cambiamento radicale. Lasciare la Lazio è stata una delle scelte più complicate della mia vita. I motivi che mi hanno portato a fare questa scelta non voglio affrontarli, ma è probabile che tutti avremmo potuto fare meglio. Il biancoceleste per me resta solo amore. Senza il presidente Lotito e il ds Tare non avrei potuto mai realizzare il sogno di allenare la squadra del cuore. Allo stesso tempo amo il mio lavoro e sono un professionista. La mia determinazione e la voglia di mettermi in gioco mi portano lontano da Roma, non nego di essere completamente concentrato in questa nuova ed entusiasmante avventura con l'Inter.