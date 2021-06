Criscitiello: “L’Inter ha perso de Paul quando si è separata da Conte”

Il centrocampista dell'Udinese è a un passo dall'Atletico Madrid

De Paul sembrerebbe essere a un passo dall'Atletico Madrid. Il CholoSimeone, suo connazionale, lo ha voluto fortemente nella sua squadra. Le cifre dovrebbero essere di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Ma il tecnico dei Colchoneros non era il solo a desiderarlo. Come riporta il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, Antonio Conte era un grandissimo estimatore del tuttocampista argentino e, probabilmente, senza l'allenatore salentino in panchina la società nerazzurra non ha spinto sull'acceleratore.