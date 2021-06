Lukaku: “Sapevo che l’Atalanta avrebbe pareggiato. Lautaro? Siamo migliorati tanto e vogliamo fare meglio”

Le parole dell'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, nel film sulla stagione nerazzurra, I M Together, rilasciato oggi

Martina Napolano

L'Inter ha lanciato quest'oggi I M Together, il film sulla stagione nerazzurra che ha portato alla vittoria dello scudetto. Nel video pubblicato su Youtube e in onda su Inter TV, c'è spazio anche per Romelu Lukaku, uno dei protagonisti, che ha raccontato alcuni aneddoti sulla stagione appena terminata. Queste le sue parole:

POST-SIVIGLIA - "E' stato il momento più difficile, credo della mia carriere. Qualche giorno dopo, però, mi sono svegliato e mi sono detto che quest'anno avremmo vinto qualcosa e che avrei fatto di tutto per farlo. Al primo allenamento ho visto tanti giocatori con una fame incredibile e da allora mi sono detto che ce l'avremmo fatta".

SCONFITTA NEL DERBY - "In quella gara eravamo stati più forti, avevamo creato più occasioni. Ci ha dato l'energia per iniziare la cavalcata verso lo scudetto".

SQUADRA - "Io, Nicolò, Lautaro e Brozovic siamo un po' matti e abbiamo bisogno di questo perché ci dà energia. Io ho bisogno di Nicolò e ogni squadra necessita di giocatori che lottano. E' una squadra diversa da quelle che ho conosciuto, siamo una bella banda e siamo fratelli. In guerra ci andiamo tutti insieme e quando uno soffre c'è sempre un altro pronto ad aiutare. Non molliamo mai e giochiamo per vincere".

LAUTARO - "Quando ho incontrato suo padre gli ho detto che avremmo vinto qualcosa insieme. Le sue capacità sono perfette perché lui sa puntare il difensore, ha un'accelerazione incredibile, è sempre im movimento e trova sempre una soluzione. Sappiamo che la squadra è ciò che conta e quando è il giorno dell'altro, facciamo di tutto purché lo sia del tutto. La coppia è migliorata tantissimo e speriamo di continuare così e vincere ancora di più".

DISCORSO POST-CROTONE - "Voi avete fatto tanto, avete fatto diventare questa squadra campione e dobbiamo continuare così. Sono veramente orgoglioso di giocare con voi"

SCUDETTO - "Avevo detto ai miei compagni che l'Atalanta avrebbe pareggiato contro il Sassuolo, me lo sentivo. L'esperienza dell'anno scorso ci ha aiutato ad avere la mentalità del non mollare. Sono davvero contento per l'Inter e per tutti i tifosi perché sono passati tanti anni dall'ultimo trofeo e alzare questo scudetto è una bellissima sensazione".