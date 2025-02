Zalewski-Inter è fatta: Fabrizio Romano svela FORMULA e dettagli

Ormai è confermato che il primo (e probabilmente unico) innesto di mercato a gennaio dell’Inter sarà Nicola Zalewski. In queste ultime ore il club nerazzurro ha intensificato i contatti con la Roma e ha trovato un accordo per donare a Simone Inzaghi un sostituto di Tajon Buchanan volato in Spagna.

A confermare la necessità di prendere un nuovo giocatore sul mercato è stato lo stesso allenatore nerazzurro. Il rinforzo scelto dalla società risponde al nome di Nicola Zalewski che è stato preferito alle altre alternative per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce ed essere quindi una soluzione buona in più ruoli.

Con un post pubblicato sul suo account X, anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato il buon esito di questo affare. Zalewski passa dalla Roma all’Inter in prestito con diritto di riscatto con il giocatore che prima rinnoverà di una stagione il suo contratto con i giallorossi. Nelle prossime ore verranno fissate data e ora delle visite mediche.