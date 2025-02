L’Inter non ci sta: “Calendario intasato anche a febbraio”, l’attacco

Quest’oggi, giornata di vigilia di Milan-Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si è presentato in conferenza stampa per fornire la sua visione di questo derby molto atteso. Tra i molti argomenti trattati l’allenatore ha anche parlato dei calendari che sono sempre più intasati e pieni di partite.

Inzaghi non ha risparmiato un paio di frecciatine alla Lega Serie A perché nonostante l’Inter sia riuscita a qualificarsi nelle prime otto di Champions League, saltando quindi i playoff, non riuscirà ad avere grandi vantaggi rispetto alla concorrenza perché costretta a giocare altre partite infrasettimanali nel mese di febbraio.

Queste le parole dell’allenatore in conferenza: “Abbiamo giocato 16 partite in due mesi, praticamente un girone. Siamo comunque riusciti ad arrivare tra le prime otto in Champions, poi abbiamo ancora il recupero con la Fiorentina in una data che non ci aspettavamo e anche la Coppa Italia con la Lazio poteva essere messa in un’altra data. Pensavamo di poter lavorare di più e bene in questo mese di febbraio”.

Il problema che il tecnico nerazzurro fa notare è relativo al riposo dei suoi giocatori. Avrebbe voluto concedere qualche giorno alla sua squadra per staccare visti i moltissimi impegni avuti tra dicembre e gennaio (compreso il volo per l’Arabia Saudita) ma a quanto pare non sarà possibile perché ci saranno tante sfide importanti da giocare anche a febbraio.