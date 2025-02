Clamoroso dalla Francia: il PSG molla Donnarumma, può tornare in Serie A

Soltanto pochi giorni fa si parlava della volontà di Gianluigi Donnarumma e del Paris SG di intavolare le trattative per un rinnovo di contratto del portiere italiano. L’estremo difensore azzurro ha infatti il suo attuale accordo con i parigini in scadenza a giugno 2026.

Tuttavia, secondo quanto riportato oggi dall’Equipe, il PSG avrebbe in realtà mollato Donnarumma e non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il contratto del portiere ex Milan per puntare su un altro profilo ovvero il francese classe 2001 Lucas Chevalier per il quale c’è già una trattativa a buon punto con il Lille.

Donnarumma verrebbe quindi messo alla porta già quest’estate a fine campionato con il PSG e i suoi agenti che dovrebbero trovargli una sistemazione. Non si può escludere un suo ritorno in Serie A viste le prodezze che ha fatto fin da giovanissimo con il Milan e anche ora con la Nazionale italiana.

Nei mesi scorsi si era vociferato anche di un interesse dell’Inter su Donnarumma visto che nel 2026 scade anche il contratto di Yann Sommer. I nerazzurri però erano potenzialmente sulle tracce dell’ex Milan l’anno prossimo per prenderlo a parametro zero, se dovesse essere ceduto già quest’estate sarà tutto da verificare un suo eventuale arrivo alla corte di Inzaghi.