Chi è Chiffi, l’arbitro di Milan-Inter: derby da dimenticare

C’era grande curiosità intorno alle designazioni ufficiali degli arbitri della 23a giornata di Serie A. Questo perché a San Siro, andrà in scena il derby di ritorno tra Milane Inter. Un gara molto importante per gli uomini di Inzaghi, obbligati a vincere per riscattare le due sconfitte stagionali con i rossoneri e per proseguire la corsa Scudetto.

Ad arbitrare Milan-Inter, in programma domenica 2 febbraio alle ore 18, sarà Daniele Chiffi, 39enne arbitro della sezione di Padova.

Un designazione importante, per uno dei fischietti di punta in Italia, ma che a valore un po’ ambivalente per l’Inter. Nei 15 precedenti, infatti, i numeri sono abbastanza positivi: 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. E in questa stagione sono arrivate due vittorie nette in due sfide molto importanti, contro Lazio (6-0) e Atalanta (2-0 in Supercoppa).

Tuttavia, le due partite perse non lasciano ben sperare per domenica sera. Le sconfitte nerazzurre, infatti, sono arrivate contro la Juventus e contro il Milan. Peraltro, la vittoria per 3-2 dei rossoneri, il 3 settembre 2022, è l’unico derby di Milano fin qui diretto dal fischietto padovano.

Al fianco di Chiffi sono stati indicati gli assistenti Carbone e Peretti, mentre Marinelli sarà il IV Ufficiale. Var affidato a Di Paolo assistito da Doveri.