Zanetti inviato speciale: pronto l’affondo per il super colpo in Serie A

Uno degli obiettivi dell’Inter in sede di mercato per il 2025 che sta per cominciare, è quello di cercare di ringiovanire la rosa. Abbassare l’età media della squadra di Simone Inzaghi è senza dubbio una prerogativa importante per la dirigenza e anche per la nuova proprietà Oaktree.

Sia il presidente Beppe Marotta che il DS Piero Ausilio si stanno muovendo già da tempo per individuare i profili di alcuni giovani talenti futuribili che possono fare al caso dell’Inter. Ora però si sta mettendo in moto in prima persona anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

Ieri pomeriggio la Roma è incappata in una sconfitta a sorpresa per 2-0 sul campo del Como. Le telecamere di DAZN hanno inquadrato in tribuna diverse celebrità del mondo del cinema e dello spettacolo che ormai sono figure abituali sul Lago. Tra i volti noti presenti nel pubblico c’era però anche proprio Javier Zanetti.

L’ex capitano dell’Inter era a Como molto probabilmente per seguire qualche potenziale nuovo innesto nerazzurro e il nome che viene subito in mente è quello di Nico Paz, trequartista classe 2004 del Como che sta sorprendendo tutto il campionato e che ieri ha segnato proprio la rete del raddoppio dei lariani.

Nel 2025 Marotta potrebbe quindi tentare l’affondo per il talento ex Real Madrid che ieri ha ricevuto la visione e certamente anche l’approvazione di una leggenda del calcio argentino come Zanetti, di cui Nico Paz è proprio un connazionale.