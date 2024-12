“Può aprire un ciclo in Serie A e Champions”: elogio da SOGNO per l’Inter

La partita di questa sera dell’Inter sul campo della Lazio sarà molto importante per il destino della vetta del campionato dal momento che l’Atalanta continua a vincere e tenta fuga in cima alla Serie A. La squadra di Simone Inzaghi però deve ancora recuperare la partita di Firenze ma vuole riscattarsi subito già stasera dopo la sconfitta in Champions League sul campo del Bayer Leverkusen.

In vista di questa sfida all’Olimpico di Roma, Tuttosport ha intervistato un doppio ex come Ruben Sosa, ex attaccante che ha militato tra il 1992 e il 1995 nell’Inter. L’uruguaiano ha parlato molto bene di entrambe le squadre e sui nerazzurri ha voluto spendere davvero degli elogi che possono far sognare i tifosi.

Sosa spiega che secondo lui Inzaghi può vincere tutto: “L’Inter è fortissima e può aprire un ciclo. Non deve scegliere cosa vincere, ma puntare a prendersi tutto. Per me può fare l’accoppiata campionato-Champions, anche perché la nuova formula europea farà saltare qualche big in anticipo. I migliori? Il centrocampo di qualità con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan“.

Il calo di forma di Lautaro Martinez ha una causa ben precisa a modo di vedere dell’ex seconda punta nerazzurra: “Tutta colpa della Copa America: è tornato stanco dopo aver trascinato l’Argentina alla vittoria, ma il Toro non si discute. Lautaro resta un campione. Lo definisco un giocatore classe A perché sa far tutto. È un goleador ma fa pure un grande lavoro per la squadra. È normale essere stanchi quando giochi 100 gare”.